Депутаты Петросовета решают проблему нехватки школ в Петрозаводске

Многие школы Петрозаводска перешли на две смены. В результате дети лишились возможности получать дополнительное образование и оказались на улице.

«Что мы наблюдаем в школах? Это значительно превышенный рост количества детей. Вы наверняка знаете, что такое санитарные нормы? Какие количества положены в классах детей во время уроков? Они значительно превышены»,

- выступила на сессии Петросовета Татьяна Ишанина, заместитель Председателя родительского комитета школы № 27.

С этой проблемой в Петрозаводске давно столкнулись городские депутаты и уже плотно готовятся документы, рассчитывающие на помощь федералов в финансировании строительства школ. Депутаты уверены, что достигли понимания, и финансирование по Национальному проекту «Демография» будет продолжено.

Основная задача администрации города и депутатского корпуса заключается в том, чтобы подготовить земельные участки для строительства школ.

В новых строящихся микрорайонах земля уже предусмотрена под общеобразовательные учреждения, но проблема не просто решается в таких районах как Ключевая, Зарека, Октябрьский, Перевалка.