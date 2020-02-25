Курс евро поднялся выше 70 рублей

Курс рубля значительно снижается к доллару и евро во вторник утром. Евро поднялся выше 70 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара по состоянию на 10.45 вторника вырос на 76 копеек - до 64,83 рубля, курс евро - на 82 копейки, до 70,35 рубля.

В понедельник на мировых биржах прошла волна панических распродаж под влиянием новостей о дальнейшем распространении коронавируса по всему миру. Так, американские биржевые индексы закрыли торги падением более чем на 3%, сообщает РИА Новости.