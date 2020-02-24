Чаще всего потребители Карелии жалуются на качество товаров

В 2019 году консультационным центром и консультационными пунктами Роспотребнадзора в Карелии было дано 3403 консультации для граждан по вопросам применения правовых норм законодательства о защите прав потребителей. Это что на 18,4 процента больше, чем в 2018 году.

Наибольшее количество консультаций жители республики получили по вопросам, связанным с приобретением товаров ненадлежащего качества, продажей товаров дистанционным способом либо нарушением сроков поставки предварительно оплаченного товара – 2171 консультация (63,8%).

Из общего числа консультаций за 2019 год 1033 консультации (30,4%) проведены по вопросам оказания услуг (выполнения работ).

В рамках консультирования подготовлено 674 проекта документов: 425 претензий в адрес хозяйствующих субъектов, 245 исковых заявлений в суд и 4 жалобы в органы надзора.

В 2019 году на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» осуществляли деятельность 1 консультационный центр для потребителей в г. Петрозаводске и 6 пунктов в административных районах республики – г. Сегежа, г. Кемь, г. Сортавала, г. Костомукша, г. Олонец и г. Питкяранта.