Пожилую петрозаводчанку терроризировали мошенники

Вовремя вмешалась полиция, и деньги пенсионерки остались при ней

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Пожилая жительница Петрозаводска едва крупно не погорела, оказавшись под давлением мошенников. Еще немного – и она лишилась бы 3 млн рублей. К счастью, все обошлось: деньги пенсионерки не ушли аферистам, а женщина поняла, что общалась с мошенниками.

Как рассказали в МВД Карелии, полицейские получили информацию о возможном преступлении и о том, что пожилую женщину атаковали мошенники. Правоохранители не стали тревожить пенсионерку, а нашли ее сына и в его присутствии все объяснили петрозаводчанке.

Выяснилось, что аферисты связались с ней под видом работников портала «Госуслуги», напугали тем, что кто-то получил доступ к ее личному кабинету, а потом звонили от имени сотрудников ФСБ. Собеседники угрожали женщине последствиями за ее якобы преступные действия и убедили поучаствовать в некой «операции». При этом ей запретили рассказывать о происходящем родственникам, помогли установить на телефон специальное приложение и требовали перевести накопления, три миллиона рублей, на «специальный» счет.

После разговора с сотрудниками полиции пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. Деньги остались при ней.

Сын пожилой петрозаводчанки написал письмо на имя министра МВД Карелии, в котором поблагодарил сотрудников полиции за своевременную помощь.