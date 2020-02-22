В Карелии прогнозируют наихудшие темпы роста зарплат

Карелия вошла в список регионов, где зарплаты в 2020 году будут расти самыми медленными темпами. Это следует из прогноза, который подготовил Финансовый университет при правительстве РФ. Выдержки из отчета публикует «Российская газета».

Проведенное экспертами математическое моделирование показало, что наилучшие перспективы роста реальной заработной платы имеются в республиках Татарстан и Саха (Якутия), Ленинградской и Пензенской областях, Ямало-Ненецком АО.

Самый же скромный рост реальной зарплаты ожидается в Приморском крае, Новосибирской, Самарской и Свердловской областях, а также в Карелии.

В целом, по оценке финансистов, реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5%. Это чуть лучше, чем в 2019 году, когда этот показатель вырос на 2,4%. При этом рост реальных доходов (зарплата в них составляет лишь часть) будет незначительным. При этом специалисты считают, что в стране существуют значительные риски повышения потребительской инфляции до 4,7%.

«В целом Россию ожидает еще один год устойчивого, но медленного экономического развития. В то же время сегодня в правительстве рассматривается целый пакет мер, направленных на ускорение роста российской экономики. По мере реализации этих мер и проявления их практического результата представленные выше прогнозы будут пересмотрены», - заключают эксперты.