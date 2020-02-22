«В законе нет 21 рубля»: депутат объяснил суть скандальной индексации

Депутат Законодательного собрания, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец прокомментировал принятие закона об индексации выплат некоторым категориям граждан. Законопроект вызвал возмущение граждан, поскольку индексация получилась совсем незначительная. Так, ветеранам, которые сейчас получают выплату в размере 700 рублей, обеспечили прибавку в 21 рубль.

По мнению Алексея Хейфеца, люди недовольны из-за того, что неверно понимают суть законопроекта. Парламент лишь исполнил постановление Конституционного суда Карелии, который указал, что выплаты, не менявшиеся почти 12 лет, надо все-таки индексировать.

– В решении Конституционного суда фигурирует, что в законе о ветеранах отсутствует механизм индексации выплаты в соответствии с инфляцией. Поэтому мы и работали над этим механизмом индексации. В законопроекте нет никакого 21 рубля, там разработан механизм индексации на тот индекс инфляции, который устанавливает федеральное правительство.

Корреспондент «ПТЗ говорит» возразил, что размеры выплаты делают бессмысленной ее индексацию.

– Если увеличивать ее на размер инфляции, она маленькой и останется. Сегодня 21 рубль прибавили, в следующем году – 23 рубля, и так далее, – заметил журналист.

– Это несколько другой вопрос. Если мы считаем, что эта выплата недостаточна, значит, надо рассматривать вопрос об увеличении самой этой выплаты. И этот вопрос поднимался и обсуждался на комитете, – ответил Алексей Хейфец.

Подробнее о том, как принимался закон об индексации и как власти пытаются завуалировать последствия скандала, читайте в нашем материале.