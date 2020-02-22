22 февраля 2020, 14:00
Карелия лидирует по числу работников, попавших под сокращение
В России из-за сокращений остались без работы 14,7% работников
Росстатом опубликованы данные за прошлый год, в которых фигурирует уровень работников в регионах России, попавших под сокращение, пишет News.ru.
Лидирует в этом списке Магаданская область: там стали безработными 56,3% имеющих опыт труда граждан старше 15 лет, попавшими под сокращение.
Кроме того, показатель высок в Самарской (43,2%) и Тамбовской (42,4%) областях, в Карелии (35,7%) и Северной Осетии (31,2%).
В свою очередь, меньше всего доля безработных в связи с сокращением — в Якутии (0,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (2,6%), Волгоградской (4,1%) и Ленинградской (4,3%) областях.
В целом по стране из-за сокращений остались без работы 14,7% россиян.