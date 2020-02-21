21 февраля 2020, 16:07
Экономика

Агентство НКР присвоило ПАО «Банк Уралсиб» рейтинг «ВВВ+.ru»

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило банку Уралсиб кредитный рейтинг «ВВВ+.ru» со стабильным прогнозом

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) оценивает показатели бизнес-профиля банка Уралсиб как сильные, отражающие высокие позиции в российской банковской системе, которые, по мнению НКР, сохранятся и в среднесрочной перспективе.

Банк также отличает  высокая степень диверсификации активов и операционного дохода, поскольку помимо корпоративного кредитования к ключевым направлениям бизнеса относится потребительское кредитование, включая ипотеку и автокредитование.

Текущие показатели достаточности капитала банка позволяют абсорбировать существенный стресс, указывают в НКР.

НКР оценивает акционерные риски банка как низкие, поскольку структура собственности достаточно проста и не подвержена краткосрочным колебаниям, особенно с учётом санации банка до 2025 года. Система управления и качество менеджмента банка оцениваются агентством  как адекватные масштабам и специфике его бизнеса. Банк реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов  и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе.

Обсудить
просмотр
163267
Метки: 
Уралсиб
кредитный рейтинг
рейтинг ВВВ+
Агентство «НКР»
финансы
Банк