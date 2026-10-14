За ночь над Россией сбили около тысячи беспилотников

Масштабной атаке подверглись десятки регионов страны

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Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 902 украинских БПЛА над российскими регионами и Азовским морем. О масштабной атаке сообщили в Минобороны страны.

Так, более 900 беспилотников сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Над Ростовской областью уничтожили более 160 БПЛА, над Тульской – 11.

В сторону Москвы с вечера вторника летели 493 БПЛА, на подлете к столице были сбиты 180 беспилотников. Атаку отражали до раннего утра.

В Саратовской области в городе Балаково погиб человек, повреждены жилые дома. Кроме того, в городе отменили занятия в школах, не будут работать детские сады, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.