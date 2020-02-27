Более сорока юных жителей Карелии торжественно посвятили в кадеты

Традиционно в конце февраля новобранцы Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского дают «Клятву кадет». Порядка 40 ребят прошли в этом году ритуал посвящения в кадетское братство. Пятиклассник Всеволод Ховченин мечтал попасть в кадетский корпус давно.

Меня привлекает военная жизнь, дисциплина. Хочу стать военным, чтобы защищать свое Отечество, - признался юный кадет.

Первые кадетские корпусы были организованы в царской России в начале 18 века. Главной задачей кадетского образования было воспитание и обучение детей офицеров, выполнявших свой воинский долг и защищавших российское государство. Кроме общих дисциплин школьникам преподаются основы военно-морской подготовки, основы и история Вооруженных Сил РФ, боевые искусства.