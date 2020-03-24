24 марта 2020, 21:55
Общество

24 марта: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Более 8200 человек в Карелии заболели ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 36%, рассказали в Роспотребнадзоре.

ЗАГС из-за коронавируса ограничил количество гостей на свадьбах. На торжество во Дворце бракосочетаний в столице Карелии рекомендовано приглашать не более 20 гостей.

Женщина пострадала в столкновении «Форда» и «Лады» на Кукковке. Момент столкновения на перекрестке ул. Лыжной-Ломоносова запечатлела камера видеонаблюдения.

Житель Карелии украл у питерского бизнесмена 150 тысяч долларов. 39-летний подозреваемый, выполнявший в доме предпринимателя различные работы, объявлен в розыск.

Правительство Карелии прокомментировало аварию на Белопорожских ГЭС. Монтаж дорогого оборудования продолжается в плановом режиме, сложившаяся ситуация никак не повлияла на график работ.

Карельские волонтеры почтили память погибших бойцов. Около тысячи жителей республики поучаствовали в мероприятиях к 80-летию окончания Советско-финляндской войны.

Суд освободил от наказания осужденного за секс с подростком Колтырина. Прокуратура обжаловала решение Медвежьегорского районного суда.

Названы больницы Карелии, куда будут поступать больные коронавирусом. Руководитель Минздрава Михаил Охлопков рассказал, как будет организовано оказание медпомощи при массовом поражении вирусом 2019-nCoV.

Кижи открыли для туристов с рядом ограничений. Музей-заповедник снизил цены на входные билеты в условиях пандемии коронавируса.

Автовокзал Петрозаводска отменил некоторые рейсы. Больше чем на месяц из расписания выбыли автобусы на Кондопогу и Олонец.

Развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры закрываются в России. Предлагается также запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

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