24 марта: главные видео, фото и новости дня

– Более 8200 человек в Карелии заболели ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 36%, рассказали в Роспотребнадзоре.

– ЗАГС из-за коронавируса ограничил количество гостей на свадьбах. На торжество во Дворце бракосочетаний в столице Карелии рекомендовано приглашать не более 20 гостей.

– Женщина пострадала в столкновении «Форда» и «Лады» на Кукковке. Момент столкновения на перекрестке ул. Лыжной-Ломоносова запечатлела камера видеонаблюдения.

– Житель Карелии украл у питерского бизнесмена 150 тысяч долларов. 39-летний подозреваемый, выполнявший в доме предпринимателя различные работы, объявлен в розыск.

– Правительство Карелии прокомментировало аварию на Белопорожских ГЭС. Монтаж дорогого оборудования продолжается в плановом режиме, сложившаяся ситуация никак не повлияла на график работ.

– Карельские волонтеры почтили память погибших бойцов. Около тысячи жителей республики поучаствовали в мероприятиях к 80-летию окончания Советско-финляндской войны.

– Суд освободил от наказания осужденного за секс с подростком Колтырина. Прокуратура обжаловала решение Медвежьегорского районного суда.

– Названы больницы Карелии, куда будут поступать больные коронавирусом. Руководитель Минздрава Михаил Охлопков рассказал, как будет организовано оказание медпомощи при массовом поражении вирусом 2019-nCoV.

– Кижи открыли для туристов с рядом ограничений. Музей-заповедник снизил цены на входные билеты в условиях пандемии коронавируса.

– Автовокзал Петрозаводска отменил некоторые рейсы. Больше чем на месяц из расписания выбыли автобусы на Кондопогу и Олонец.

– Развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры закрываются в России. Предлагается также запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.