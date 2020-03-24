Автовокзал Петрозаводска отменил некоторые рейсы

Автовокзал Петрозаводска на период с 23 марта по 28 апреля отменил некоторые рейсы в Кондопогу и Олонец. Отмечается, что эта мера временная.

Так, отменены ежедневные рейсы на пригородном маршруте №132Э «Петрозаводск-Кондопога Экспресс» отправлением из Петрозаводска в 10:00, 15:15 и в 19:45 (отправлением из Кондопоги соответственно в 8:25, 13:45 и в 18:15).

Также отменен ежедневный (кроме субботы) междугородный рейс №519 «Петрозаводск-Олонец» отправлением из Петрозаводска в 19:30 (отправлением из Олонца в 16:50).

Отмечается также, что автобус, отправлявшийся из Петрозаводска в Олонец в 18:15, теперь будет выезжать из столицы в 18:45.