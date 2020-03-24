Екатерина Дорожко рассказала, как попала в Бразилию в последний момент

Уроженка Петрозаводска Екатерина Дорожко, жена бразильского футболиста Луиса Адриано, рассказала, как в экстренном порядке уезжала из России, где она гостила, чтобы успеть вернуться в Бразилию до закрытия страны на карантин. Об этом наша землячка сообщила в беседе со своими подписчиками в «Инстаграм». Ответы Дорожко приводит «Чемпионат».

Боялась ли не попасть домой, когда прилетала в Москву? Да, поэтому я в срочном порядке вылетела домой. Прилетела утром, а вечером Бразилия уже закрыла въезд,

- рассказала девушка.

По ее словам, в Латинской Америке принимаются жесткие меры по противодействию распространению коронавируса.

Очень ответственно ко всему подходят. У нас обязательный карантин, все закрыто,

- написала Екатерина.

Напомним, в марте наша бывшая землячка, ныне живущая в Бразилии, прилетала в Россию и добралась, в том числе, до родного Петрозаводска.

Луис Адриано играл за «Спартак» с января 2017 года, покинув команду в 2019 году. В составе московского клуба он стал чемпионом России.

Ради бывшей петрозаводчанки Екатерины бразильский футболист расстался с женой, с которой у него трое общих детей. После перехода футболиста из «Спартака» в «Палмейрас» наша бывшая землячка улетела с игроком на ПМЖ в Бразилию, где вышла за него замуж.