24 марта 2020, 20:05
Россия

Развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры закрываются в России

Предлагается также запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе

Правительство России официально поручило регионам закрыть все развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры. Мера связана с распространением коронавируса в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Также предлагается запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Роспотребнадзору поручено проследить за выполнением поручения правительства.

Обсудить
просмотр
164895
Метки: 
развлекательный центр
ночной клуб
Кинотеатр
закрытие
коронавирус
пандемия
правительство РФ