Развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры закрываются в России

Правительство России официально поручило регионам закрыть все развлекательные центры, ночные клубы и кинотеатры. Мера связана с распространением коронавируса в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Также предлагается запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Роспотребнадзору поручено проследить за выполнением поручения правительства.