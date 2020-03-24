Оперштаб опубликовал свежую статистику по заболевшим коронавирусом

За последние сутки в России подтверждены 57 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевшие зафиксированы в 14 регионах страны. Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в нашей стране достигло 495, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За сутки больше всего заболевших в Москве - 28 человек и Санкт-Петербурге - 5 человек. Отметим, еще два случая зарегистрированы в граничащей с Карелией Ленинградской области.

Все заразившиеся в последние две недели вернулись из заграничных поездок.

Напомним, в Карелии случаев коронавируса до сих пор официально не зарегистрировано.