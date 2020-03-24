Онлайн-тест на коронавирус разработают в России

В России разработают онлайн-тест на COVID-19. Эта идея будет реализовано для того, чтобы жители России смогли оценить свое состояние и выявить опасные симптомы, рассказал журналистам председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

«Мы с коллегами из профильных служб планируем разработать онлайн-тест по определению симптомов коронавируса»,

- сообщил Метелев на онлайн-конференции, пишет РИА Новости.

По его мнению, граждане, которые находятся в зоне риска, смогут пройти тест и в случае обнаружения симптомов обратиться на горячую линию по коронавирусу, получить консультацию или вызвать врача на дом. «Важно, чтобы люди не шли сами в поликлинику, чтобы они сами не гуляли по улице, когда находятся в состоянии наличия этих симптомов, и через этот онлайн-тест на сайте они могли бы эти симптомы выявить», - подытожил Метелев.