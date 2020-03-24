Житель Карелии украл у питерского бизнесмена 150 тысяч долларов

В Курортном районе Петербурга в розыск объявлен житель Карелии, который украл крупную сумму денег у питерского бизнесмена.

Как пишет «Мойка78», в полицию обратился 57-летний бизнесмен, проживающий в поселке Песочном. Он рассказал, что в период с 15 ноября 2019 года до 21 марта 2020 года злоумышленник ограбил его дом №43 на Новгородской улице. В это время предприниматель отдыхал в Испании.

По словам пострадавшего, злоумышленник свободно проник в подсобное помещение на мансардном этаже, там из тайника он похитил 150 тысяч долларов и сбежал.

По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается 39-летний житель Карелии, который в доме бизнесмена выполнял различные работы.

На фото дом ограбленного бизнесмена в Песочном. Скриншот GoogleMaps сделан изданием moika78.ru