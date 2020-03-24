«Банкир» Максим похитил у жительницы Карелии более 16 тысяч рублей

Сотрудник банка по имени Максим в телефонной беседе с 36-летней жительницей Карелии сообщил, что на ее имя в Ростов-на-Дону пытались оформить кредит на 70 тысяч рублей. Незнакомец звонил с номера, начинающегося с +7-495…, и при этом обращался к жертве по имени-отчеству. Жительница Прионежского района разговор с ним не прекращала. Тогда он предложил решить проблему, установив на ее смартфон приложение. Женщина выполнила указания, сфотографировала банковские карты и успокоилась, подумав, что за нее теперь все решат. Историю очередного обмана рассказали в пресс-центре МВД.

Далее женщина по указке Максима открывала поступающие на ее телефон смс, передавала информацию, пока связь с собеседником не прервалась. К вечеру она обнаружила, что никакой защиты от банка не получила, но с ее кредитной и дебетовой карт списали более 16 тысяч рублей. Тогда ей снова позвонил Максим, который интересовался, пришли ли женщине деньги.

«Подождите, у меня почти ничего не осталось!» - возмутилась та.

«А сколько осталось?» - спросил «банкир».

Ответ насторожил женщину, которая спросила у незнакомца, не мошенник ли он. На что получила утвердительный ответ и окончательно растерялась. За помощью она обратилась в полицию. По словам потерпевшей, она находится в отпуске по уходу за детьми и причиненный ей ущерб является значительным.