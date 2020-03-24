24 марта 2020, 09:23
Происшествия

Водитель опрокинул «Буханку» на трассе «Сортавала» в Карелии

В ДТП в Питкярантском районе пострадал 30-летний пассажир автомобиля УАЗ

Авария с пострадавшим произошла 23 марта в 09:30 на федеральной трассе «Сортавала» в Питкярантском районе.

По сообщению ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля УАЗ при прохождении поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

В аварии пострадал 30-летний пассажир. Ему оказали медицинскую помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

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ДТП
новости Карелии
ГИБДД
«Сортавала»
Питкярантский район