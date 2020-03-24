24 марта 2020, 09:23
Водитель опрокинул «Буханку» на трассе «Сортавала» в Карелии
В ДТП в Питкярантском районе пострадал 30-летний пассажир автомобиля УАЗ
Авария с пострадавшим произошла 23 марта в 09:30 на федеральной трассе «Сортавала» в Питкярантском районе.
По сообщению ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля УАЗ при прохождении поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.
В аварии пострадал 30-летний пассажир. Ему оказали медицинскую помощь.
Фото: Госавтоинспекция Карелии