Водитель опрокинул «Буханку» на трассе «Сортавала» в Карелии

Авария с пострадавшим произошла 23 марта в 09:30 на федеральной трассе «Сортавала» в Питкярантском районе.

По сообщению ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля УАЗ при прохождении поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

В аварии пострадал 30-летний пассажир. Ему оказали медицинскую помощь.

Фото: Госавтоинспекция Карелии