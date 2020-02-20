20 февраля 2020, 21:55
Общество

20 февраля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Неизвестные устроили поджог в петрозаводской многоэтажке. Злоумышленники подожгли почтовые ящики в многоквартирном доме на улице Ригачина.

Водитель на «Матизе» наехал на женщину и скрылся с места аварии. Горожанка, переходившая дорогу по нерегулируемому пещеходного переходу, получила травмы: ДТП произошло вчера вечером.

Автопоезд сложился, полностью перекрыв трассу «Сортавала» в Карелии. На месте ДТП в Лахденпохском районе работала специальная техника, в настоящее время движение транспорта по трассе возобновлено.

Электричество отключат в районах Зимник и Бараний Берег. Энергетики будут проводить противоаварийные тренировки на следующей неделе. 24 парламентария проголосовали за нашумевший законопроект об индексации ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) отдельным категориям граждан.

Депутаты приняли закон об индексации выплат ветеранам на 21 рубль. 24 парламентария проголосовали за нашумевший законопроект об индексации ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) отдельным категориям граждан.

– Петрозаводчанин украл ящик для пожертвований из аптеки. Мужчина оторвал «кубышку» благотворителей от стола: в ней находилось 700 рублей.

Житель Петрозаводска заблудился в лесу, его так и не нашли. Спасатели не смогли отыскать мужчину, заплутавшего в Питкярантском районе.

Публикуем видео пролета метеорита над Карелией. Яркую вспышку в ночном небе над карельскими городами посчитали пролетом небесного тела.

Рыбак провалился под лед озера в Карелии. Мужчина спасся, провалившись под лед озера Кармаланъярви, ему помогли спасатели.

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