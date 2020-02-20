20 февраля: главные видео, фото и новости дня

– Неизвестные устроили поджог в петрозаводской многоэтажке. Злоумышленники подожгли почтовые ящики в многоквартирном доме на улице Ригачина.

– Водитель на «Матизе» наехал на женщину и скрылся с места аварии. Горожанка, переходившая дорогу по нерегулируемому пещеходного переходу, получила травмы: ДТП произошло вчера вечером.

– Автопоезд сложился, полностью перекрыв трассу «Сортавала» в Карелии. На месте ДТП в Лахденпохском районе работала специальная техника, в настоящее время движение транспорта по трассе возобновлено.

– Электричество отключат в районах Зимник и Бараний Берег. Энергетики будут проводить противоаварийные тренировки на следующей неделе. 24 парламентария проголосовали за нашумевший законопроект об индексации ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) отдельным категориям граждан.

– Депутаты приняли закон об индексации выплат ветеранам на 21 рубль. 24 парламентария проголосовали за нашумевший законопроект об индексации ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) отдельным категориям граждан.

– Петрозаводчанин украл ящик для пожертвований из аптеки. Мужчина оторвал «кубышку» благотворителей от стола: в ней находилось 700 рублей.

– Житель Петрозаводска заблудился в лесу, его так и не нашли. Спасатели не смогли отыскать мужчину, заплутавшего в Питкярантском районе.

– Публикуем видео пролета метеорита над Карелией. Яркую вспышку в ночном небе над карельскими городами посчитали пролетом небесного тела.

– Рыбак провалился под лед озера в Карелии. Мужчина спасся, провалившись под лед озера Кармаланъярви, ему помогли спасатели.