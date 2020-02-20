20 февраля 2020, 19:48
Рыбак провалился под лед озера в Карелии
Мужчина спасся, провалившись под лед озера Кармаланъярви, ему помогли спасатели
18 февраля в 13 часов 55 минут в сортавальский отряд Карельской республиканской поисково-спасательной службы от диспетчера «02» поступил сигнал о том, что на озере Кармаланъярви под лед провалился рыбак. Спасатели выехали на место происшествия.
Как сообщили в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, за час вместе с прибытием на место четверо спасателей оказали помощь мужчине 1985 года рождения. Рыбак был спасен.
Выбрался ли он самостоятельно из ледяной воды или его вытащили сотрудники КРПСС, не уточняется.