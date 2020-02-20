20 февраля 2020, 19:48
Происшествия

Рыбак провалился под лед озера в Карелии

Мужчина спасся, провалившись под лед озера Кармаланъярви, ему помогли спасатели

18 февраля в 13 часов 55 минут в сортавальский отряд Карельской республиканской поисково-спасательной службы от диспетчера «02» поступил сигнал о том, что на озере Кармаланъярви под лед провалился рыбак. Спасатели выехали на место происшествия.

Как сообщили в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, за час вместе с прибытием на место четверо спасателей оказали помощь мужчине 1985 года рождения. Рыбак был спасен.

Выбрался ли он самостоятельно из ледяной воды или его вытащили сотрудники КРПСС, не уточняется.

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Сортавальский район
кармаланъярви
рыбак
озеро
КРПСС
лед
новости Карелии