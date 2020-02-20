Сильный ветер срывал сайдинг и валил деревья в Петрозаводске

18 февраля в связи с сильными порывами ветра в Петрозаводске было зафиксировано два происшествия. Об этом рассказали в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Первый сигнал с просьбой о помощи поступил в КРПСС утром - в 6 часов 45 минут - жильцы дома №25 по улице Державина пожаловались на то, что на балконе их квартиры срывает металлический щит сайдинга. Помощь была оказана за 30 минут.

Чуть позже, в 8 часов 15 минут, появилось сообщение, что на улице Пушкинской упало дерево, которое перегородило проезд автотранспорту. На этот раз спасатели работали по заявке дежурного администрации главы РК. Для извлечения дерева с проезжей части группе специалистов в составе трех человек потребовалось 45 минут.