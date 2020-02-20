20 февраля 2020, 17:15
Житель Петрозаводска заблудился в лесу, его так и не нашли
Спасатели не смогли отыскать мужчину, заплутавшего в Питкярантском районе
17 февраля карельским спасателям из сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в лесу в Питкярантском районе заблудился мужчина 1959 года рождения.
Поиски жителя Петрозаводска были организованы местной полицией в лесном массиве в 5-8 километрах от поселка Новая Тулема.
Как рассказали в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пропавшего мужчину так и не удалось найти.