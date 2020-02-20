Житель Петрозаводска заблудился в лесу, его так и не нашли

17 февраля карельским спасателям из сортавальского отряда Карельской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в лесу в Питкярантском районе заблудился мужчина 1959 года рождения.

Поиски жителя Петрозаводска были организованы местной полицией в лесном массиве в 5-8 километрах от поселка Новая Тулема.

Как рассказали в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, пропавшего мужчину так и не удалось найти.