Петрозаводчанин при попытке взять кредит стал жертвой мошенников

В МВД по Карелии рассказали об очередных случаях мошенничества.

Житель карельской столицы хотел рефинансировать свои долги или взять один кредит для покрытия имеющихся. Все известные банки ему отказали. Выход для себя он нашел в Интернете. Некая кредитная организация согласилась предоставить петрозаводчанину кредит в размере 400 тысяч рублей.

Нового клиента попросили перевести 4600 рублей за курьерскую доставку денег. Мужчина сделал перевод, но кредит не получил. Карельские полицейские выяснили, что банка, в который обращался мужчина не существует, а петрозаводчанин общался с мошенниками.

Еще один житель Карелии стал жертвой обмана при попытке купить телефон. Житель Прионежья наткнулся на объявление о продаже гаджета в соцсети. Продавец просил за устройство 4 900 рублей и еще 900 рублей за доставку.

Договорившись о сделке, сельский житель перевел нужную сумму. В ответ получил трек-номер отправления, а вскоре и посылку. Внутри вместо телефона находился внешний аккумулятор, оцениваемый в разы меньше. Сам продавец перестал выходить на связь.