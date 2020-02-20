Жителя Карелии с пакетиками наркотиков задержали в Сочи

В Сочи сотрудники ППС остановили для проверки документов подозрительного 26-летнего мужчину. В ходе досмотра у жителя Карелии обнаружили и изъяли 17 свертков с наркотическим веществом метилэфедрон. Общая масса находки составила около 10 граммов, сообщает портал Sochi.com. Молодой человек пояснил, что намеревался сбыть наркотики на курорте, оставляя их в закладках.

В отношении приезжего возбуждено уголовное дело по признакам незаконного производства, сбыта или пересылку наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Подозреваемый находится под стражей.

Максимальное наказание за преступление может составить до 20 лет лишения свободы.