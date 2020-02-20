Женщина с ребенком пропали в Петрозаводске

Полицией Петрозаводска разыскивается Надежда Новикова 1980 года рождения, а также ее сын Максим Новиков 2010 года рождения, местонахождение которых неизвестно с 14 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-921-224-10-63, +7-981-402-06-14.