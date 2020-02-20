20 февраля 2020, 14:51
Происшествия

Женщина с ребенком пропали в Петрозаводске

Уже шесть дней ничего не известно о судьбе 40-летней Надежды Новиковой и ее сына

Полицией Петрозаводска разыскивается Надежда Новикова 1980 года рождения, а также ее сын Максим Новиков 2010 года рождения, местонахождение которых неизвестно с 14 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать значимые сведения по номерам телефонов: +7-921-224-10-63, +7-981-402-06-14.

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