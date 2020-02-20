Пожарные по тревоге выезжали в БСМП Петрозаводска из-за запаха дыма

Сегодня в 7:14 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о запахе дыма в БСМП. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил источник, близкий к МЧС по РК.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в вентиляционной шахте, расположенной снаружи здания, произошло замыкание электрооборудования без последующего возникновения и распространения огня.

Как отмечают очевидцы происшествия, пожарные, прибывшие к месту вызова, и медицинский персонал больницы действовали профессионально и слаженно. Паники среди пациентов не было. Через короткое время неприятный инцидент был исчерпан, и медицинское учреждение вошло в повседневный жизненный ритм.

Погибших, пострадавших нет.