20 февраля 2020, 14:41
Пожарные по тревоге выезжали в БСМП Петрозаводска из-за запаха дыма
Сотрудникам больницы удалось избежать паники среди пациентов
Сегодня в 7:14 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о запахе дыма в БСМП. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил источник, близкий к МЧС по РК.
По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в вентиляционной шахте, расположенной снаружи здания, произошло замыкание электрооборудования без последующего возникновения и распространения огня.
Как отмечают очевидцы происшествия, пожарные, прибывшие к месту вызова, и медицинский персонал больницы действовали профессионально и слаженно. Паники среди пациентов не было. Через короткое время неприятный инцидент был исчерпан, и медицинское учреждение вошло в повседневный жизненный ритм.
Погибших, пострадавших нет.