Пропавшие в Петрозаводске женщина с ребенком найдены

Женщина и ребенок, пропавшие в Петрозаводске, найдены. Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Как подчеркнули в полиции, отыскать пропавших удалось с помощью горожан. В МВД поблагодарили СМИ и неравнодушных людей за содействие.

Напомним, о судьбе горожанки и ее ребенка не было ничего известно с 14 февраля. Сегодня днем их объявили в розыск. Где все это время они находились, в полиции не рассказали.