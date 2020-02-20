Песни о Карелии споют в московском метро

В Москве и Санкт-Петербурге готовятся отметить юбилей Карелии. Праздничные мероприятия начнутся в городах уже в феврале, сообщает управление пресс-службы главы республики.

27 февраля, в преддверии Международного Дня Калевалы на станции метро «Беломорская» Академический хор Московского метрополитена, юная певица София Хоменко и музыканты проекта «Музыка в метро» исполнят произведение карельского композитора Гельмера-Райнера Синисало «Моя Карелия».

28 февраля в Санкт-Петербурге на открытии фестиваля «Земля Калевалы» в честь 100-летия Карелии в Петропавловской крепости произведут полуденный выстрел орудия Нарышкина. А заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный гражданин республики Карелия композитор Александр Колкер исполнит знаменитую песню «Долго будет Карелия сниться».

29 февраля в Центральной библиотеке №21 Москвы состоится встреча, посвященная Русскому Северу. В программе: тематические экспозиции о Карелии, мастер-классы, дегустация чая и меда, музыкальные произведения, а также встречи с писателем Дмитрием Овсянниковым и ветераном Великой Отечественной войны, автором книги «Легенды гвардейской Свирской» Валентином Сорвиным.

21-23 мая в Москве пройдут Дни Карелии: жители и гости города познакомятся с национальными и культурными традициями республики. 1 сентября на столичной станции метро «Выставочная» откроется фотовыставка, посвященная нашей республике.