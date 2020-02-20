Публикуем видео пролета метеорита над Карелией

В небе над Карелией сегодня ранним утром пролетел болид. Именно этим обусловлена яркая вспышка в небе, которую наблюдали сегодня в 4:35 утра жители севера республики.

Публикуем видео, снятое одной из камер компании Citylink, на котором отчетливо виден метеорит, сгорающий над республикой. Этот ролик снят в Сегеже. Судя по имеющейся видеозаписи, длительность явления составила около 6 секунд.

Напомним, о яркой вспышке в небе первыми сообщили жители Костомукши. Люди рассказывали, что в городе был слышен хлопок, говорили даже о том, что в домах затряслись окна.