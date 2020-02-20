Странная вспышка озарила Костомукшу

Сегодня ранним утром необычный свет озарил небо над Костомукшей. Странное явление в 04:35 запечатлели камеры видеонаблюдения в различных частях города горняков, а также на промплощадке «Карельского окатыша».

Некоторые пользователи соцсети предположили, что вспышки появились в результате падения метеорита.

«Судя по теням, объект в небе не был статичен, он двигался по определенной траектории», - говорится в сообществе «Карельский окатыш». Как рассказывают сотрудники комбината, в городе был слышен хлопок, в некоторых дома задрожали стекла.