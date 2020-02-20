Строительство двух детских садов в Петрозаводске контролируется мэрией

Управление капитального строительства Петрозаводска в ежедневном режиме осуществляет контроль за строительством двух детских садов на улицах Генерала Судакова и Энтузиастов. Все проводимые работы со стороны подрядчиков осуществляются в рамках утвержденных графиков, заверили в пресс-службе мэрии карельской столицы.

АО «Строительное предприятие №1» уже выводит здание будущего детского сада по ул. Генерала Судакова под нулевую отметку. Кроме проводимых монтажных работ, строителями на объекте выполняются работы по обустройству пристенного дренажа и устройству канализационных сетей, - прокомментировал заместитель директора УКС Петрозаводска Андрей Рогалевич. - Особое внимание специалистов управления капитального строительства уделяется качеству работ, которые выполняют подрядные организации. Также в ближайшее время работы по строительному контролю, кроме нашего учреждения, начнут выполнять независимые эксперты из Санкт-Петербурга.

Добавим, что два детских сада строятся в Петрозаводске в рамках реализации национального проекта «Демография». Работы должны завершиться осенью 2020 года.