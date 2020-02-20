Водитель на «Матизе» наехал на женщину и скрылся с места аварии

Вчера, 19 февраля, женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии: инцидент произошел на проспекте Ленина, 37 в 18:19.

«Водитель 1983 г.р., управляя автомашиной «Дэу Матиз», совершил наезд на пешехода 1983 г.р., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадала пешеход»,

- сообщается в сводке ЕДДС.

Уточняется, что водитель с места ДТП скрылся. Позже он был обнаружен в ходе оперативно-розыскных мероприятий.