Автопоезд сложился, полностью перекрыв трассу «Сортавала» в Карелии

Накануне поздно вечером в Лахденпохском районе оказалось ограничено движение транспорта из-за ДТП на трассе «Сортавала».

По сообщению ГИБДД, 19 февраля около 22 часов на подъеме у грузовика МАN в с полуприцепом произошла поломка. Автопоезд не смог продолжить движение и сложился, перекрыв проезжую часть. В результате оказалось полностью закрыто движение для грузового транспорта. Движение легковых машин осуществлялось по обочине.

20 февраля в 4:40 на участке движение было закрыто для всех видов автотранспорта, поскольку на месте работала специальная техника. Впоследствии движение было открыто по одной полосе. По оперативной информации Госавтоинспекции, в настоящее время движение 235 км +200 м автодороги Санкт-Петербург - Сортавала восстановлено полностью.