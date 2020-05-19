19 мая: главные видео, фото и новости дня
– Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии. Пожилая жительница Сегежи, умершая от Covid-19, имела сопутствующие заболевания.
– В Карелии восемь новых случаев заражения коронавирусом. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике.
– Три пациента с пневмонией умерли в Карелии за сутки. С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 46 людей.
– Обвиняемый депутат Петросовета Матвеев признал свою вину. Заместитель председателя Петрозаводского городского совета пошел на сделку со следствием.
– Глава Лахденпохского района рассказал о первых заболевших Covid-19. Мама с сыном на майские праздники съездили в Беломорск и подхватили коронавирус.
– Названы адреса пятерых новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.
- В Шуе и Заозерье к 1 сентября откроют новые детские сады.
- Заразившаяся COVID-10 Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии.