19 мая: главные видео, фото и новости дня

– Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии. Пожилая жительница Сегежи, умершая от Covid-19, имела сопутствующие заболевания.

– В Карелии восемь новых случаев заражения коронавирусом. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике.

– Три пациента с пневмонией умерли в Карелии за сутки. С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 46 людей.

– Обвиняемый депутат Петросовета Матвеев признал свою вину. Заместитель председателя Петрозаводского городского совета пошел на сделку со следствием.

– Глава Лахденпохского района рассказал о первых заболевших Covid-19. Мама с сыном на майские праздники съездили в Беломорск и подхватили коронавирус.

– Названы адреса пятерых новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

- В Шуе и Заозерье к 1 сентября откроют новые детские сады.

- Заразившаяся COVID-10 Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии.