Карельские спасатели рассказали о проблеме ложных вызовов

В республиканском МЧС рассказали о проблеме ложных вызовов. В ведомстве сообщили, что рыбаки и любители водных прогулок забывают зарядить свой телефон, сообщить родным о своем маршруте и времени возвращения, тем самым создавая повод для беспокойства близким, которые вызывают службы спасения, предварительно не разобравшись в обстановке.

«Оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение. Ведь никто не может дать стопроцентной гарантии, что оно ложное. Инспектора ГИМС не шутят человеческими жизнями, они должны полностью исключить угрозу, прежде чем смогут с полной уверенностью сказать, что людям ничего не угрожает»,

- сообщает пресс-служба карельского МЧС.



В министерстве сообщают, что ложный вызов задает специалистам лишнюю работу, приводит к бессмысленной эксплуатации техники, расходу ресурсов, при этом, возможно, кому-то в это время требуется реальная помощь. Также ложные звонки занимают эфир и не дают дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи.

В ведомстве рассказали о недавнем ложном вызове, поступившем 15 мая в 22:15. По факту темнело, рыбаки спешили домой, находились вблизи материка, их жизни ничего не угрожало.



Также в ведомстве уточнили, что согласно статье 19.13 Кодекса об административном правонарушении, заведомо ложный вызов спецслужб влечет административный штраф от 1000-1500 рублей.