Три пациента с пневмонией умерли в Карелии за сутки

За минувшие сутки в Карелии скончались три пациента с пневмонией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Умерли 82-летний мужчина и 92-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Взятые у них тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Также скончалась 83-летняя жительница Сегежи, о ее смерти сообщалось ранее. У этой пациентки пневмония развилась на фоне заражения Covid-19.

За последние сутки в больницы республики с пневмонией госпитализированы 8 человек. Всего с 1 апреля с этим диагнозом в медицинские учреждения доставлены 398 пациентов. 46 человек скончались.