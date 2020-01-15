15 декабря: главные видео, фото и новости дня

— МРОТ в Петрозаводске превысил 20 тысяч рублей. С 1 января 2020 года минимальная зарплата в столице республики составляет 20 014,50 рубля в месяц.

— Жители Карелии стали реже убивать и чаще воровать. Прокуратура Карелии опубликовала статистику по преступности за 2019 год.

— Следком проверит историю о семейной паре с ребенком на льду Онего. Следователи заинтересовались родителями, которые прошли на коньках с коляской по неокрепшему льду до Кижей.

— В Карелии банк оштрафовали на 360 тысяч рублей за смс-рассылку. Банку «Восточный» пришлось оплатить штраф за нарушение федерального закона «О рекламе».

— Мальчик успел выскочить из горящей квартиры в Петрозаводске. Жилой дом на улице Шотмана загорелся: пожарные эвакуировали детей и собаку.

— Пенсионер угрожал сотруднику скорой помощи физической расправой. Пьяного мужчину, который агрессивно повел себя по отношению к медикам, привлекут к административной ответственности.

— МЧС предупредило жителей Карелии об усилении ветра. Несмотря на сильный ветер, в целом по республике прогнозируется теплая погода в течение суток.

— Регоператор прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в Петрозаводске. У ООО «Автоспецтранс» есть претензии ко всем трем компаниям, предоставляющим услуги по вывозу ТКО в столице Карелии.