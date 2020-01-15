Мальчик успел выскочить из горящей квартиры в Петрозаводске

Сегодня днем в 12 часов 23 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Шотмана горит квартира в пятиэтажном жилом доме.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, то было установлено, что горит квартира на четвертом этаже, через открытые двери которой вырывались клубы черного дыма, заполнившие все пространство вокруг. В самой квартире никого не было, в комнате горел диван, и пламя перекинулось на обои.

Профессионалам потребовалось всего несколько минут, чтобы остановить распространение огня, затем пожар был ликвидирован полностью. В ходе тушения пожара из соседней квартиры пожарные спасли девочку, та в свою очередь успела вынести с собой свою маленькую любимую собачку.

В результате пожара от огня в квартире пострадала комната, продуктами горения был закопчен четвертый и пятый этажи подъезда.

Как удалось установить в ходе предварительного расследования, на момент пожара в квартире находился мальчик лет шести, он успел выскочить из горящей квартиры. Пожарные обнаружили его на лестничной площадке меду первым и вторым этажами.

Чтобы он не замерз, пожарные одели малыша в свою боевку и передали парамедикам из Специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска, которые прибыли к месту вызова. Парамедики осмотрели мальчика. К счастью в медицинской помощи он не нуждался, был только сильно перепуган.

Сейчас на месте происшествия работаю специалисты, которые устанавливают причину пожара. Проводится проверка.