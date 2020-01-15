Следком проверит историю о семейной паре с ребенком на льду Онего

Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки истории с выходом на лед Онежского озера семейной пары с маленьким ребенком в коляске. Напомним, на днях жительница Петрозаводска Елена Демочкина рассказала в соцсетях историю о том, как они с мужем и ребенком доехали на коньках из Великой Губы до острова Кижи, преодолев при этом около 22 километров. Женщина опубликовала и фотографии своего путешествия.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на эту историю, обвинив мать в том, что такая прогулка могла закончиться трагически как для самих родителей, так и для маленького ребенка.

В Следкоме заявили, что для выяснения всех обстоятельств этой истории проводятся проверочные мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.