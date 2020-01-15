Консультации о диспансеризации по телефону дают специалисты Минздрава

С 15 января жители России могут получить по телефону бесплатную консультацию о прохождении диспансеризации и профилактических осмотров. Для этого создан новый раздел «горячей линии», которая действует с 2011 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

«По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, для более тесного взаимодействия с населением по вопросам диспансеризации в рубрикатор действующей с 2011 года горячей линии 8-800-200-0-200 добавлен специальный раздел», — говорится в сообщении министерства.

Бесплатно звонить на «горячую линию» можно с мобильных и стационарных телефонов. По словам Вероники Скворцовой, «вне зависимости от вопроса, заданного на обновленной «горячей линии», будет предоставлен адресный ответ от квалифицированных специалистов».

С 2011 года «горячая линия» Минздрава круглосуточно и бесплатно предоставляет гражданам консультации по темам здорового образа жизни, рискам потребления алкоголя и наркотиков, отказа от табака, работе центров здоровья. По информации министерства, в прошлом году было зарегистрировано более 650 тысяч звонков.



Фото: positivcity.ru