Средняя пенсия в Карелии превысила 20 тысяч рублей

В январе 2020 года 171,1 тысячи неработающих пенсионеров Карелии получат страховые пенсии с индексацией в размере 6,6%. Напомним, что год назад - в январе 2019 года - страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%.

У каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в зависимости от размера страховой пенсии. В среднем по Карелии прибавка для неработающих граждан в январе 2020 года составила 1 220 рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

С учетом индексации размер средней страховой пенсии в Карелии по состоянию на январь 2020 года составил 19 789 рублей. Размер средней страховой пенсии по старости - 20 283 рубля.

Индексация пенсии производится только тем людям, которые по состоянию на октябрь 2019 года являлись неработающими. Еще 52 тысячам пенсионеров, которые в октябре 2019 года работали, пенсия будет увеличена на размер всех пропущенных индексаций после завершения ими трудовой деятельности. При этом уже сейчас работающие пенсионеры могут увидеть проиндексированный размер своей страховой пенсии в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Напомним, что пенсия с индексацией начинает выплачиваться на четвертый после увольнения месяц с доплатой за три предыдущих месяца.

Индексация социальной пенсии планируется с 1 апреля 2020 года. Кроме того, 1 февраля будет проведена индексация ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам и стоимости набора социальных услуг.