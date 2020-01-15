Петрозаводчане массово избавляются от старой мебели и новогодних елок

Сотрудники мэрии карельской столицы выявили ряд нарушений в ходе рейда по городским контейнерным площадкам. Специалисты обнаружили факты недобросовестного выполнения обязанностей мусоровывозящей компанией, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Администрация Петрозаводска проводит ежедневные выездные контрольные мероприятия по содержанию контейнерных площадок. За последнее время поступило большое количество жалоб на объекты, расположенные в Центре, на Октябрьском и Первомайском проспектах, а также в Соломенном. В ходе рейдов были выявлены факты невывоза отходов и образования свалок крупногабаритного мусора возле контейнерных площадок, которые обслуживает ООО «Актив-Про»,

- уточнили в мэрии.

Специалисты управления жилищного хозяйства зафиксировали нарушения и составили акты, которые направили региональному оператору по обращению с ТКО. ООО «Автоспецтранс» принимает жалобы и напрямую от петрозаводчан на электронную почту: info@rotko10.ru. К письму нужно прикрепить фото с выявленными нарушениями с указанием места и времени съемки. По подтверждённым фактам региональный оператор выставляет штрафные санкции к мусоровывозящим организациям.

Администрация призывает петрозаводчан ответственно относиться к чистоте и экологической безопасности своего города, складировать мусорные пакеты в предназначенные для этого баки, не бросать твердые коммунальные отходы возле контейнерных площадок и в отсеках для крупногабаритного мусора, а также не парковать автомобили на подъездных путях мусоровывозящей техники.