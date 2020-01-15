МЧС предупредило жителей Карелии об усилении ветра

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 16-18 часов 15 января, с сохранением ночью и утром 16 января местами по Карелии, преимущественно по южным районам, ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. Такое предупреждение об ухудшении погоды сегодня выпустило республиканское МЧС.

По прогнозу ведомства, 16 января ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере мокрого снега и снега. По северным районам налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура воздуха в пределах 0, +5, на севере местами до -6 в течение суток.

МЧС также напомнило телефоны на случай ЧС: с мобильного телефона 112, в случае пожара - 101.