Пенсионер угрожал сотруднику скорой помощи физической расправой

Пожилого петрозаводчанина, угрожавшего сотруднику скорой, привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчину передали сотрудникам полиции, сообщили росгвардейцы. Инцидент произошел вчера, 14 января, в 18:20.

Группа задержания Росгвардии прибыла на место: в это время бригада медиков находилась во дворе одного из домов на Лососинском шоссе. Выяснилось, что пациент в возрасте 71 года повёл себя грубо и агрессивно в отношении врачей.

Уточняется, что мужчина выражался нецензурной бранью и угрожал доктору физической расправой. По внешним признакам, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.