Директора фирмы обвинили в подкупе конкурсного управляющего

В Петрозаводске директора предприятия обвиняют в коммерческом подкупе конкурсного управляющего.

В 2017 году обвиняемый, являясь бывшим руководителем предприятия, признанного банкротом, передал конкурсному управляющему 100 тысяч рублей. За полученное вознаграждение управляющий не должен был принимать санкции в отношении экс-руководителя.

Как сообщает прокуратура, деньги были переданы за «непринятие мер по оспариванию сделок и привлечению его к субсидиарной ответственности, а также за направление в Арбитражный суд Республики Карелия ходатайства о завершении процедуры конкурсного производства без принятия указанных мер».

Рассмотрением уголовного дела займется Петрозаводский городской суд. Также суд рассматривает дело в отношении конкурсного управляющего.