Регоператор прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в Петрозаводске

От жителей карельской столицы поступали жалобы на все компании, занимающиеся транспортировкой отходов в городе, заявили сотрудники регионального оператора «Автоспецтранс». Организация прокомментировала сложившуюся ситуацию с вывозом ТКО. По словам сотрудников регоператора, в работе ПМУП «Автоспецтранс», ООО «Экосервис» и ООО «АктивПро» имеются недочеты.

«Во время новогодних праздников обращения жителей по качеству предоставляемой услуги были адресованы, в основном, муниципальному предприятию «Автоспецтранс». А в декабре на работу мусоровывозящих компаний Петрозаводска поступило следующее количество жалоб от потребителей: ПМУП «Автоспецтранс» - 14, ООО «АктивПро» - 13, ООО «Экосервис» - 3. По всем обращениям проводится проверка, в случае подтверждения фактов ненадлежащего исполнения обязанностей к операторам будут применены штрафные санкции»,

- сообщается в пресс-релизе ООО «Автоспецтранс».

Сотрудники регоператора отметили, что наибольшей проблемой является не вывоз ТКО, а содержание самих контейнерных площадок.

«Автопокрышки, древесный спил и строительные отходы нередко длительное время остаются на контейнерных площадках, что вызывает справедливое недовольство горожан. Напомним, данные виды отходов не относятся к категории ТКО, поэтому складировать их в контейнеры или рядом с ними недопустимо»,

- добавили в ООО «Автоспецтранс».

Петрозаводчанам напомнили, что собственники должны самостоятельно позаботиться об утилизации подобных отходов, например, заключив договор с компанией, имеющей соответствующую лицензию.

Ранее сотрудники мэрии карельской столицы сообщили о том, что выявили ряд нарушений в ходе рейда по городским контейнерным площадкам.