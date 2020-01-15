Жителей Карелии зовут на гиперборейский карнавал

Несмотря на отсутствие снега и льда, в Петрозаводске принимают заявки от желающих поучаствовать в карнавальном шествии «Гипербореи 2020». Его темой станет «100-летие Республики Карелия».

В карнавале могут участвовать образовательные учреждения (школы, вузы, техникумы, колледжи, учреждения дополнительного образования), предприятия, учреждения всех форм собственности, творческие профессиональные и любительские коллективы, национально-культурные объединения.

Заявки принимают до 1 февраля по адресу: пл. Кирова, 1. Телефон для справок: 76-61-29; адрес электронной почты: tema_sa@mail.ru. Шествие состоится 8 февраля.