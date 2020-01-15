Самая первая пара, заключившая брак в ЗАГСе, снова пойдет под венец

16 января Дворец бракосочетаний в столице Карелии отметит свое 25-летие. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, кульминацией торжества станет регистрация серебряной свадьбы первой пары, заключившей брак в историческом здании на Онежской набережной. Марш Мендельсона впервые прозвучал в новом ЗАГСе 12 января 1995 года для молодоженов Сергея Николаева и Ирины Внуковой. Церемонию вел тогдашний мэр Петрозаводска Сергей Катанандов.

В честь юбилея Городской дом культуры подготовил ретроспективу семейных фотоисторий за прошедшие 25 лет. Общегородской «Свадебный альбом» наполняли пары, которые сочетались браком в разные годы.

Слайд-шоу, а также документальные кадры об открытии Дворца покажут во время торжественной церемонии.