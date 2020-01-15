900 аварийных деревьев снесут в Петрозаводске в этом году

В этом году в карельской столице продолжится снос аварийных и сухостойных деревьев. По сообщению пресс-службы мэрии, планируется удалить 900 растений.

Предполагается, что рабочие приступят к сносу с февраля. Общая стоимость работ составляет около 5 миллионов рублей.

«Экономия в 3 млн рублей по результатам закупки будет направлена на озеленение и формовочно-санитарную обрезку насаждений»,

- говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Петрозаводчане могут направить заявки на удаление аварийных деревьев в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру – 051, а также в электронную приемную мэрии.