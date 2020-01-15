15 января 2020, 18:09
900 аварийных деревьев снесут в Петрозаводске в этом году
Администрация столицы Карелии потратит 5 миллионов рублей на борьбу с аварийными и сухостойными деревьями
В этом году в карельской столице продолжится снос аварийных и сухостойных деревьев. По сообщению пресс-службы мэрии, планируется удалить 900 растений.
Предполагается, что рабочие приступят к сносу с февраля. Общая стоимость работ составляет около 5 миллионов рублей.
«Экономия в 3 млн рублей по результатам закупки будет направлена на озеленение и формовочно-санитарную обрезку насаждений»,
- говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Петрозаводчане могут направить заявки на удаление аварийных деревьев в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру – 051, а также в электронную приемную мэрии.